Stegaberg/Skjold tok ledelsen tidlig ved Linus Sætre. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Stegaberg / Skjold tok seieren etter målrik andreomgang

Henrik Nedrebø Myhre sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stegaberg/Skjold tok ledelsen på nytt etter 59 minutter, og Sander Hovland satte ballen i mål fire minutter senere. Stegaberg/Skjold økte ledelsen da Ahmad Bassam Alkhawaleda satte ballen i nettet fire minutter før slutt. Dermed var stillingen 4-1. Nickolai Sørvik Ånderå reduserte til 2-4 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Linus Sætre fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Bremnes 2 nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Stegaberg/Skjold er på tredjeplass med seks poeng.

Mehmet Orhan Guner var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bremnes 2 prøver seg mot Ferkingstad 22. april, mens Stegaberg/Skjold spiller neste kamp mot Etne to dager senere.