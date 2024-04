Zara Langlo sendte Brattvåg/Norborg/Ravn i føringen etter 28 minutter. Ved pause sto det 0-1.

Målshow etter pause

Milla Vikestrand scoret og doblet ledelsen for Brattvåg/Norborg/Ravn, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, la Skarsbø på til 3-0 for Brattvåg/Norborg/Ravn. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-4.

Ny runde - nye muligheter

Marcus Andreassen var dommer.

Sykkylven møter Stranda 30. april, mens Brattvåg/Norborg/Ravn spiller neste kamp mot Stranda 15. mai.