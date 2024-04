Vestsiden-Askøy 2 tok ledelsen ved Sander Mæland Bjørsvik etter kun sju minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 etter første omgang.

Dro ifra

Vestsiden-Askøy 2 doblet ledelsen da Oscar Johan Granheim satte inn 2-0, og etter 58 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sebastian Andreassen Litland satte inn 3-0 for Vestsiden-Askøy 2. Noah Gabrielsen Ravnanger satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. To minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Marius Olsen reduserte til 1-4. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Poengjakten fortsetter

Benn Ovesen var dommer i oppgjøret.

20. april er det ny kamp for Fyllingsdalen 3. Da møter de Eidfjord/Granvin. Vestsiden-Askøy 2 skal måle krefter med Bønes 2 21. april.