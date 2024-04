Ina Blixt-Olsen sendte Vestsiden-Askøy i ledelsen etter bare tre minutter, men Marthe Ulveseth Herfindal utlignet da hun satte inn 1-1. Andrea Kirkebirkeland sendte Vestsiden-Askøy foran igjen da hun satte inn 2-1 seks minutter senere, men etter 22 minutters spill scoret Kristina Haugsbakk Langeland for Vaksdal/Dale/Stanghelle. Vaksdal/Dale/Stanghelle tok ledelsen ved Amalie Rosseland Kleiveland etter 37 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-2.

Var suverene i andre omgang

Langeland scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-2 noen minutter etter sidebytte, og 18-åringen sikret seg hattrick da hun ordnet 5-2 sju minutter etter hvilen. Samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 6-2 like etterpå, og etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Langeland satte inn 7-2 for Vaksdal/Dale/Stanghelle. Kristina Andreassen Rabben satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for samme lag, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Herfindal satte inn 9-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 9-2.

Ariana Njåstad Boge pådro seg gult kort.

Vaksdal / Dale / Stanghelle topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Vaksdal/Dale/Stanghelle på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Vestsiden-Askøy er nummer sju med null poeng.

Erlend Nygård Michelsen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. april. Vaksdal/Dale/Stanghelle skal spille mot Nymark, mens Vestsiden-Askøy møter Arna-Bjørnar.