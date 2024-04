Vilde Vigger Svensen sendte Donn i føringen da hun satte inn 1-0 etter 21 minutter, og Donn doblet ledelsen da Eline Mykland Svendsen satte inn 2-0 ni minutter senere. Julie Sindland Egeland økte ledelsen da hun satte inn 3-0 fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 3-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Marie Flodquist Eldhuset var uheldig og sørget for 4-0 ved selvmål noen minutter ut i andreomgangen. Fem minutter etter hvilen scoret Egeland sitt andre mål da hun gjorde 5-0, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Svendsen satte inn 6-0 for Donn. Donn 2 reduserte til 1-6 ved Sofie Forså da det var spilt et kvarter av andre omgang, og samme spiller (Donn 2) satte inn et straffespark sju minutter senere. Eira Melbye-Berg økte til 7-2 for Donn fem minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-2.

Klatret til andreplass

Donn 2 har tapt sine to siste kamper.

Etter fredagens kamp er Donn nummer to på tabellen med seks poeng, mens Donn 2 er på tiendeplass med null poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki dømte oppgjøret.

24. april er det ny kamp for Donn. Da møter de Randesund 2. Donn 2 skal måle krefter med Otra 26. april.