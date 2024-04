Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Kunne juble til slutt

Henrik Rønhovde Østensen ga Bønes 2 ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Mogenstad fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før full tid. Simen Skarpenes Røyrøy gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 sju minutter senere. To minutter før slutt scoret Mogenstad igjen da han gjorde 3-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

Topper serien

Etter lørdagens kamp ligger Bønes 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Fitjar er på tredjeplass med tre poeng.

Kent Bjarte Træen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bønes 2 måle krefter med Bjarg 3, mens Fitjar møter Askøy 3.