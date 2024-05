Gulset tok ledelsen ved Christian André Jelvez Stenersen etter 39 minutters spill, og Herman Martinsen-Melleby doblet ledelsen for Gulset da han satte inn 2-0 to minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-0.

Dro ifra

William Lloyd satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter etter sidebytte, og Elod Coli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Gulset. Hansen økte ledelsen for Gulset da han satte inn 5-0 etter 67 minutter. Seks minutter før slutt reduserte Halvor Lien Haug til 1-5 for Notodden 2. like etterpå scoret Hansen igjen da han gjorde 6-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-1.

Gulset klatrer til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Gulset på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Notodden 2 er nummer ti med seks poeng.

Erik Rossbach Sannerholt var dommer i kampen.

27. mai skal Gulset møte Odd 3, mens Notodden 2 møter Hei.