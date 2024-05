Kristoffersen sendte Finnsnes i ledelsen etter 28 minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Finnsnes. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Hamna / Skarp pådro seg utvisning

Brage Tøllefsen reduserte til 1-2 ni minutter etter pause. Aron Kristian Berg scoret for Finnsnes og sørget for at stillingen var 3-1 et kvarter før slutt. Sivert Ekker-Pedersen (Hamna/Skarp G17) forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort like etterpå, og fire minutter før slutt var hattricket et faktum for Kristoffersen. Yaser Nidal Al-Suleiman la på til 5-1 for Finnsnes to minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-5.

Hamna/Skarps Henrik Gulbrandsen Wiik, Knut Andreas Thunestvedt og Gabriel Johan Mikalsen fikk gult kort. For Finnsnes fikk Oliver Olsen Rokstad og Al-Suleiman gult kort.

Klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Hamna/Skarp på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Finnsnes er nummer to med seks poeng.

Filip Holmen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Finnsnes spiller neste kamp mot Fløya 15. mai, mens Hamna/Skarp møter Kvaløya dagen etter.