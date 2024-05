Nessegutten/Skogn fikk et forsprang da Elias Grande satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Yafeat Ghebrezghi scoret og doblet ledelsen for Nessegutten/Skogn. Elias Grande økte ledelsen for Nessegutten/Skogn da han satte inn 3-0 etter elleve minutter, og Yafeat Ghebrezghi økte ledelsen da han satte inn 4-0 to minutter senere. Etter 16 minutters spill vartet Nessegutten/Skogn-spilleren opp med hattrick, og samme spiller scoret sitt fjerde mål da han gjorde 6-0 noen minutter før pause. Etter halvspilt kamp var stillingen 6-0.

Målbonanza etter pausen

Yafeat Ghebrezghi satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter ut i andreomgangen, og en av lagets spillere la på til 8-0 for Nessegutten/Skogn like etterpå. Etter 61 minutter fullførte Elias Grande sitt hattrick. Den endelige stillingen i kampen ble 9-0.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Nessegutten/Skogn på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Snåsa er på tolvteplass med null poeng.

Tor Heimdal var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Snåsa spiller neste kamp mot Steinkjer 20. mai, mens Nessegutten/Skogn bryner seg på Namsos 2 dagen etter.