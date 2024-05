Erika Sødal sørget for at KIL/Hemne fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare seks minutters spill, og KIL/Hemne doblet ledelsen da Live Sporild Løseth satte inn 2-0. Luna Brekken Norheim økte ledelsen da hun satte inn 3-0 fem minutter senere, og et kvarter før sidebytte la Nora Lovise Volden Snekvik på til 4-0 for KIL/Hemne. Emilie Romundstad Vuttudal økte til 5-0 for KIL/Hemne etter 40 minutter, og Live Sporild Løseth scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 like etterpå. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 6-0.

Dominerte etter hvilen

KIL/Hemne-angriperen gjorde hattrick da det var spilt en halv time i andre omgang, og Norheim satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Etter 80 minutters spill økte KIL/Hemne ved Live Sporild Løseth. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 9-0.

KIL / Hemne leder serien

Etter onsdagens kamp er KIL/Hemne serieleder på tabellen med ti poeng, mens Rindal er på sjuendeplass med tre poeng.

Samer Mohamad Ali Saad var kampleder.

I neste runde skal Rindal måle krefter med Frøya IL 20. mai. KIL/Hemne møter Frøya IL 22. mai.