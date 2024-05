Etter bare to minutters spill tok Sæbø ledelsen ved Henriette Aamaas Solhaug. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Sæbø holdt stand etter pause

Ella Bratteberg Bang utlignet for Aksla/Rollon/Guard 3 fem minutter ut i andreomgangen. En av lagets spillere sendte Sæbø i ledelsen på nytt to minutter senere, men Kalvari Varahngia Beihai sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 etter 45 minutter. En spiller sendte Sæbø foran igjen da hun satte inn 3-2 etter 57 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 3-2.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Sæbø på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Aksla/Rollon/Guard 3 er på sjetteplass med seks poeng.

Jesper Myklebust-Skår var dommer.

27. mai skal Sæbø møte Sula 2, mens Aksla/Rollon/Guard 3 møter NEG.