Hole sendte Sunnylven i føringen da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, men Eirik Brautehaug utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål like etterpå. Etter 28 minutter scoret Hole igjen da han gjorde 2-1, og Ari Kjellstadli satte inn 3-1 fem minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Målbonanza etter pausen

Kjellstadli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Sunnylven fire minutter etter sidebytte, og Hole laget hattrick da han ordnet 5-1 seks minutter senere. Jakob Frøysa Hånes la på til 6-1 for Sunnylven da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Sunnylven-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 7-1 sju minutter senere. Etter 63 minutters spill økte Sunnylven ved Hole. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 8-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Sunnylven på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Herd 2 ligger på fjerdeplass med seks poeng.

I neste runde skal Sunnylven måle krefter med Aksla 2 28. mai. Herd 2 møter Hødd 3 29. mai.