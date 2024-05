Byåsen 2 tok ledelsen ved Dahir Yousuf Habib etter 15 minutter, og samme mann scoret igjen da han gjorde 2-0 tre minutter senere. Ruffin Yussuf Nasibu økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 35 minutters spill, og like etterpå økte Byåsen 2 ved Simen Hauger Hanssen. David Aune Sørum satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Byåsen 2 noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5.

Økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Utleira da Fadil Nouh Khalali satte inn 1-5-målet. Byåsen 2 rykket ytterligere ifra da Adam Ngudja Nasibu økte ledelsen etter 56 minutter, og A. Nasibu scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 to minutter senere. Jo Martin Krüger økte ledelsen for Byåsen 2 da han satte inn 8-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-8.

Bernhard Becker Muhle (Utleira) og Adam Ngudja Nasibu (Byåsen 2) fikk begge gult kort.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Utleira på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Byåsen 2 ligger på førsteplass med tolv poeng.

Mohammad Isa Shahamat var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 22. mai. Utleira skal spille mot Tiller 3, mens Byåsen 2 møter Kvik 2.