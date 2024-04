Vigør tok ledelsen da Mitra Zaheen scoret etter elleve minutters spill, og en av lagets spillere doblet ledelsen for Vigør da hun satte inn 2-0 to minutter senere. Samme spiller økte ledelsen for Vigør da hun satte inn 3-0 fire minutter før hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-0.

Scoret på straffespark

Mitra Zaheen (Vigør J15) scoret på straffe fire minutter etter pause, og etter 63 minutter økte avstanden mellom lagene da Mitra Zaheen satte inn 5-0 for Vigør. Like etterpå scoret Vigør-angriperen sitt femte mål da hun gjorde 6-0, og Stina Mageland Padøy økte ledelsen da hun satte inn 7-0 seks minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-0.

Mitra Zaheen fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Etter torsdagens kamp er Vigør på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Donn er nummer sju med null poeng.

Odd-Arild Skonhoft var dommer i kampen.

Donn spiller neste kamp mot Hisøy 18. april, mens Vigør prøver seg mot Gimletroll 26. april.