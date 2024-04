Eivind Fluge sendte Bønes i føringen etter 23 minutters spill, men Kristoffer Urhaug utlignet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Målbonanza etter pausen

Bønes tok ledelsen på nytt ved Anders Mørck Gjessing noen minutter ut i andreomgangen, og Mathias Ringø scoret 3-1-målet for Bønes to minutter før slutt. Emil Haaland la på til 4-1 for Bønes rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-4.

Oskar Sundvor Bakr (Bønes) og Ivar Lande (Galgen) fikk begge gult kort.

Poengjakten fortsetter

Ramyo Alsasi Mahmoud dømte kampen.

12. april er det ny kamp for Bønes. Da møter de Fotlandsvåg. Galgen skal måle krefter med Voss 2 13. april.