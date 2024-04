Lukas Olai Nilsen sendte Tromsø i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter fem minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Direkte rødt kort til Tromsø

Johannes Lilletun Elvebu fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter ut i andreomgangen. Dijan Leo Haziri reduserte til 1-2 noen minutter etter sidebytte. Tromsø-spiller Kristoffersen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Tromsø økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet etter 73 minutters spill. Dermed var stillingen 4-1. Tromsø måtte avslutte kampen med ti spillere etter at Vemund Dahl fikk rødt kort fire minutter før slutt, men Patrick Andre Strand satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-5.

Poengjakten fortsetter

Morten Libekk Amrud var dommer i oppgjøret.

20. april skal HamKam møte Aalesund, mens Tromsø møter Kristiansund.