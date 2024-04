En spiller ga Grane Arendal ledelsen tidlig i kampen bare noen minutter ut i første omgang, og Yllrik Emilian Ibrahimaj fikk nettsus og doblet ledelsen etter 13 minutter. Madsen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere, og samme spiller la på til 4-0 for Grane Arendal fem minutter før pause. En av lagets spillere reduserte for Søgne fire minutter senere. Ibrahimaj scoret igjen da han gjorde 5-1 etter 35 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 5-1.

Målbonanza etter pausen

Seks minutter ut i andreomgangen vartet Madsen opp med hattrick, og etter 53 minutter la Madsen på til 7-1 for Grane Arendal. Åtte minutter senere var hattricket et faktum for Ibrahimaj. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 8-1.

Tok over tredjeplassen

Etter tirsdagens kamp er Grane Arendal nummer tre på tabellen med fem poeng, mens Søgne er på 13. plass med null poeng.

Ole Bjørn Moland var dommer.

6. april skal Grane Arendal møte Flekkefjord, mens Søgne møter Lyngdal.