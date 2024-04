Nora Nyvold Roti ga Askøy en tidlig ledelse i kampen allerede etter tre minutter, og Askøy doblet ledelsen da Mia Engevik satte inn 2-0 sju minutter senere. Nora Nyvold Roti scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-0 etter 13 minutters spill, og noen minutter før pause var hattricket et faktum for Askøy-spilleren. Etter halvspilt kamp sto det 0-4.

Dominerte etter hvilen

Åtte minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Nora Nyvold Roti satte inn 5-0. Fem minutter senere var Østsiden Askøy uheldig og satte ballen i eget nett. Samme spiller la på til 7-0 for Askøy et kvarter før slutt, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Hannah Comfort Baah Sarpong satte inn 8-0 for Askøy. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-8.

Spennende runde i vente

Susanne Træet dømte oppgjøret.

I neste runde skal Østsiden Askøy måle krefter med Søreide 16. april, mens Askøy møter Austevoll samme dag.