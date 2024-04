Lillestrøms Leandro Neto satte inn et straffespark etter 19 minutters spill. Ragnar Kristinn Fridriksson utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ni minutter senere. Furaha sendte Lillestrøm foran igjen da han satte inn 2-1 etter 32 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 til pause.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

17-åringen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 57 minutters spill. Fem minutter før slutt fikk Odd straffe, og Fillip Sæther Kimerud scoret 2-3-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Lillestrøms Neto, Alexander Røssing og Martin Sandum pådro seg gult kort. For Odd fikk Noa Lakselvnes og Magnus Kiste-Johnsen gult kort.

Sikret seriemesterskapet

Robert Krolikowski var dagens dommer.

Dette var siste den seriekampen for de to lagene. Med ti poeng blir det til slutt en solid andreplass for Odd. Lillestrøm går til topps i serien etter å ha tatt elleve poeng.

Denne sesongen har Lillestrøm tatt poeng i alle tre hjemmekamper.

For Odd ender sesongen med 16 scorede mål, mens de har sluppet inn åtte mål. Lillestrøm har i løpet av sesongen scoret 15 mål og sluppet inn 13.

Noa Lakselvnes, Fillip Sæther Kimerud, Balder Bjerkan, Elion Krosa og Tor André Nordbø ble toppscorere for Odd med to scoringer hver, mens Ola Bjerkenes ble toppscorer for Lillestrøm med sine sju mål.