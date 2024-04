Lucas Aiden Moen Neverdal sendte Ranheim foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen. Etter 17 minutter ble vondt til verre for Charlottenlund, da Brage Aune doblet ledelsen for Ranheim. Tarik Smailovic satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere, og etter 20 minutters spill scoret Ranheim-angriperen sitt andre mål da han gjorde 4-0. Neverdal scoret igjen da han gjorde 5-0 etter 32 minutter. Fire minutter senere reduserte Charlottenlund da Magnus Skancke satte inn 1-5-målet, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1.

Var suverene i andre omgang

Ranheim økte ledelsen da Oscar Tristan Bekken satte ballen i nettet sju minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 6-1. Emil Lennartsønn Jølle reduserte for Charlottenlund seks minutter senere. Aune økte ledelsen da han satte inn 7-2 etter 73 minutters spill, og Neverdal laget hattrick da han ordnet 8-2 ti minutter senere. Fire minutter før slutt vartet Aune opp med hattrick, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 10-2 for Ranheim. Neverdal økte til 11-2 for vertene minuttet før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 11-2.

Jesper Ebbesen, Skancke og Niklas Brendhaug Asklund fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Preben Øien var dommer.

10. april er det ny kamp for Ranheim. Da møter de Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg. Charlottenlund skal måle krefter med Levanger samme dag.