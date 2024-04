Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg tok ledelsen da Ane Ranes scoret etter 32 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Bortelaget økte ledelsen

Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg var på farten igjen fire minutter etter sidebytte. De doblet ledelsen da Kajsa Millie Martinussen satte inn 2-0. Byåsen reduserte til 1-2 ved Elise Røsberg Johansen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. June Misund Gaustad satte ballen i mål sju minutter før slutt for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg og sørget for at stillingen var 3-1. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-3.

Erle Andresen fikk gult kort.

Slik spilles neste runde

Teodor Whiteley var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg måle krefter med Heimdal, mens Byåsen møter Heimdal.