Mia Sundstrøm Øverås sendte Freidig i føringen da hun satte inn 1-0 etter 14 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Straffemål

Wilson scoret og doblet ledelsen for Freidig, og etter 53 minutter økte avstanden mellom lagene da Sofia Marlene Setsaas satte inn 3-0 for Freidig. Freidigs Wilson scoret på straffe åtte minutter senere, og etter 63 minutters spill var hattricket et faktum for Freidig-angriperen. Fire minutter før slutt fikk Malvik/Hommelvik straffe, og Martine Kjøsnes Valleraunet scoret 1-5-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-1.

Solveig Steinsland Eidsvik fikk se det gule kortet.

Ny runde - nye muligheter

Øyvind Moe var dommer.

24. april er det ny kamp for Freidig. Da møter de Steinkjer. Malvik/Hommelvik skal måle krefter med Ranheim samme dag.