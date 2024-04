En spiller var uheldig og scoret selvmål for Nardo 2 etter bare to minutters spill. Julie Bekkos fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå, og Johanne Gudding Barli la på til 3-0 for Verdal/Vinne et kvarter før pause. Verdal/Vinne rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen fire minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-4.

Nardo 2 pyntet på resultatet

Nardo 2 reduserte til 1-4 ved en av lagets spillere et kvarter før slutt. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-4.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp ligger Nardo 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Verdal/Vinne er på tredjeplass med seks poeng.

Heine Fjørtoft var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Verdal/Vinne spiller neste kamp mot Fram 2/Lånke 2 23. april, mens Nardo 2 møter Selbu 30. april.