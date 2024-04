Etter 13 minutter tok Pors ledelsen ved Noah Kojo Akogyeram-Fjeldberg. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Økte ledelsen

Tobias Garstad doblet ledelsen for Pors da han satte inn 2-0 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-0.

Odd 2s Godwill Ambrose, Andreas Giske og Noa Lakselvnes fikk se det gule kortet.

Troner øverst

Etter mandagens kamp er Pors på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Odd 2 ligger på tolvteplass med ett poeng.

Herman Leiulfsrud Aass var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 20. april. Pors skal spille mot Madla, mens Odd 2 møter Staal Jørpeland.