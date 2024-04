Sara Lykke Gjerde sendte Blindheim 2 foran da hun satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill, men Ine Hjelle Aslaksen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 ni minutter senere. Amalie Rusten sendte Stranda i føringen etter 22 minutter, men ni minutter senere scoret Emma Beate Monsen for Blindheim 2. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Ekspederte straffe i mål

Åtte minutter ut i andre omgang scoret Ine Hjelle Aslaksen sitt andre mål da hun gjorde 3-2, og Stranda-spiller Adelén Langdal satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2. Etter 60 minutters spill vartet Ine Hjelle Aslaksen opp med hattrick, og Amalie Rusten la på til 6-2 for gjestene fem minutter senere. Blindheim 2 reduserte til 3-6 ved Hanne Kornelia Klungsøyr to minutter før slutt, og Blindheim 2s Olivia Strand-larsen satte inn et straffespark rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-6.

Mye å se fram til neste runde

Amund Ukkelberg dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stranda spiller mot SIF/Hessa 24. april, mens Blindheim 2 spiller neste kamp mot SIF/Hessa 30. april.