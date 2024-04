Veslemøy Klungland Melum sørget for ledelse da hun satte inn 1-0-målet tre minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Tollnes klarte ikke nærme seg

Elisabeth Bergslien Reine sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 noen minutter ut i andreomgangen. Fossum/Storm 2 fikk et forsprang på nytt da Dalene satte inn 2-1 minuttet før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-2.

Nye poeng skal deles ut

Aziz Seker var kampleder.

25. april er det ny kamp for Tollnes. Da møter de Kragerø. Fossum/Storm 2 skal måle krefter med Herkules samme dag.