Tilde Kristina Laabak-Tynes sendte Sykkylven i føringen da hun satte inn 1-0 etter kun fire minutter, og Freyja Sjøli-Grebstad fikk nettsus og doblet ledelsen for Sykkylven seks minutter senere. En av lagets spillere var uheldig og scoret selvmål for Volda etter 13 minutters spill. Noen minutter før sidebytte la samme spiller på til 4-0 for Sykkylven. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Dro ifra

Josefine Lande var uheldig og satte ballen i eget mål for Volda etter 46 minutter. Freyja Sjøli-Grebstad fikk sitt hattrick fire minutter senere, og Signy Haugen økte til 7-0 for Sykkylven etter 53 minutters spill. Sju minutter senere reduserte Josefine Lande til 1-7 for Volda. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-7.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Volda på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Sykkylven ligger på andreplass med tre poeng.

Henning Nygård var dommer i oppgjøret.

30. april skal Volda møte Ørsta, mens Sykkylven møter Stranda.