Lyn tok ledelsen da Malik Martin Traore scoret etter 15 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Sjåtil scoret og doblet ledelsen for Lyn sju minutter etter sidebytte, og fem minutter senere scoret Lyn-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-0. Etter 53 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-0.

Henrik Tallakstad pådro seg gult kort.

Lyn klatrer til fjerdeplass

Etter kampen har både Lyn og Odd tre poeng.

Leon Aleksander Nilsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Lyn måle krefter med Mjøndalen 27. april. Odd møter Stabæk 28. april.