Aleksander Arciszewski ga Sykkylven en tidlig ledelse i kampen med sin scoring allerede etter ni minutters spill, men Kristian Elling Strand sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Fem minutter før pause tok Sykkylven ledelsen igjen ved en spiller, men Steinsvik sørget for balanse i Hødd-regnskapet da han satte inn 2-2 i samme minutt. Noen minutter før sidebytte scoret Hødd-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-2, men to minutter før hvilen scoret Tim Bakke Payling for Sykkylven. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-3.

Målbonanza etter pausen

Elias Jørgensen sendte Hødd i føringen på nytt noen minutter ut i andre omgang, og åtte minutter ut i andreomgangen fullførte Steinsvik sitt hattrick. Sju minutter senere økte Hødd ved Arn Rikard Roland. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-6.

Klatret til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Sykkylven på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Hødd ligger på tredjeplass med ti poeng.

Marcus Andreassen var kampleder.

Hødd spiller neste kamp mot Blindheim 22. mai, mens Sykkylven bryner seg på Bergsøy 28. mai.