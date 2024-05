Verdal/Vinne tok ledelsen tidlig ved Lukas Augdal Karlsen, og Hallem-Berg (Verdal/Vinne G14) satte inn et straffespark etter tolv minutters spill. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Verdal/Vinne. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-3.

Ble utvist

Tre minutter etter sidebytte økte Verdal/Vinne ved Jonathan Habtegebriel Siyom, og tre minutter senere fullførte Hallem-Berg sitt hattrick. Etter 47 minutter scoret Verdal/Vinne-spilleren sitt fjerde mål da han gjorde 6-0, og Lukas Augdal Karlsen økte ledelsen da han satte inn 7-0 sju minutter senere. Hallem-Berg satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 59 minutters spill, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Tor-Ivar Green satte inn 9-0 for Verdal/Vinne. Steinkjer måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Vegard Risholt Hammer ble vist det røde kortet fire minutter før slutt. Verdal/Vinne ble redusert til ti spillere da Jonathan Olsen ble utvist ett minutt senere, og tre minutter på overtid ble avstanden mellom lagene redusert da Petter Akseth Arnesen reduserte til 1-9. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-9.

Steinkjers Aksel Arnøy Eriksen pådro seg gult kort. For Verdal/Vinne fikk Olsen og Hallem-Berg gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter lørdagens kamp er Steinkjer på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Verdal/Vinne ligger på tredjeplass med tolv poeng.

Håvard Ophaug var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Steinkjer måle krefter med Remyra, mens Verdal/Vinne møter Stjørdals-Blink.