Halvor Grønlid Knutsen sendte Eidanger i føringen etter 23 minutters spill, og ett minutt senere doblet Eidanger ved Kristoffer Nygård. Etter 34 minutter økte avstanden mellom lagene da Benjamin Ahlbom Johansen satte inn 3-0, og sju minutter senere scoret Nygård igjen da han gjorde 4-0. Engh-Ajer økte til 5-0 for Eidanger noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Målshow etter pause

Simen Wright Siljedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Eidanger to minutter etter sidebytte, og Engh-Ajer scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 ti minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, vartet Eidanger-spilleren opp med hattrick. Emil Roholt Hansen reduserte til 1-8 for Kragerø 2 sju minutter senere. Elias Myhre satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-1.

Troner på topp

Eidanger står uten poengtap så langt denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Eidanger på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Kragerø 2 er nummer sju med null poeng.

Siyad Aden Abdullahi var kampleder.

26. mai er det ny kamp for Kragerø 2. Da møter de Skarphedin 2. Eidanger skal måle krefter med Skarphedin 2 2. juni.