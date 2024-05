Disse kom på scoringslisten for Klompen: Sigurd Mikalsen Lindseth.

Disse er dagens målscorere for Stjørdals-Blink: Hamadeh med tre mål, Phillip Nygård Norum med to mål, Theo Ngimpheng Strand med to mål, Mahmoud Karbon, Ibrahim Amsare og Marius Ulstad.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Kjempet seg opp til andreplass

Det var Stjørdals-Blinks fjerde seier på rad, og de har dermed full pott i årets sesong.

Etter søndagens kamp er Stjørdals-Blink på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Klompen er nummer tre med ti poeng.

Samer Mohamad Ali Saad var dommer i oppgjøret.

20. mai er det ny kamp for Stjørdals-Blink. Da møter de Namsos. Klompen skal måle krefter med Vuku/Stiklestad/Leksdal samme dag.