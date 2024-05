Trude Håkonsholm sendte Hareid 9er i ledelsen allerede etter ti minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Hjemmelaget dro ifra

Caroline Nykrem Korshaug scoret og doblet ledelsen for hjemmelaget. Andrea Årseth reduserte til 1-2 etter 70 minutters spill. Arnhild Åsmo Bigset sørget for at stillingen var 3-1 tre minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-1.

Hareid topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Hareid på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Vigra er på sjetteplass med null poeng.

Geir Tjervaag var dagens dommer.

Vigra bryner seg på Guard/Aksla 13. mai, mens Hareid spiller neste kamp mot Sykkylven to dager senere.