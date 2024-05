Aksla tok en tidlig ledelse ved Erlend Raftevold Lyngstad, og Karlsbakk scoret og doblet ledelsen for Aksla. Martin Knutsen Furmyr la på til 3-0 for Aksla etter 21 minutters spill, og Julian Myklebust Holmem satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Aksla. Etter 36 minutter scoret Lyngstad sitt andre mål da han gjorde 5-0, og samme spiller laget hattrick da han la på til 6-0 fire minutter senere. Ved pause var stillingen 0-7.

Aksla var suverene i andre omgang

Karlsbakk økte ledelsen da han satte inn 7-0 etter 70 minutters spill, og fem minutter senere la Ulrik Melbye Thingnæs på til 8-0 for bortelaget. Karlsbakk fikk sitt hattrick etter 78 minutter, og samme spiller økte ledelsen for gjestene da han satte inn 10-0 åtte minutter senere. Etter 90 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Furmyr satte inn 11-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-11.

Ruben Haram Johnsen og Mazvydas Dzekunskas fikk gult kort.

Aksla leder serien

Aksla står med full pott så langt i år.

Etter tirsdagens kamp er Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Aksla er nummer én med ni poeng.

Rohollah Ahmadzai var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy måle krefter med Langevåg 6. mai, mens Aksla møter Emblem samme dag.