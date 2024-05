Et kvarter før pause tok Heimdal 2 ledelsen ved Akosua Owusua Osei-Tutu, og seks minutter senere doblet Heimdal 2 ved Ingvild Elstad Angelo Rath. Emma Aisha Hokstad Toure økte ledelsen for Heimdal 2 da hun satte inn 3-0 etter 29 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Målbonanza etter hvilen

Asklund økte til 4-0 for Heimdal 2 etter 46 minutter, og like etterpå scoret Heimdal 2-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 5-0. Fire minutter før slutt var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-6.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Varden Meråker nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Heimdal 2 er på tredjeplass med seks poeng.

Per Arne Eggan var kampleder.

I neste runde skal Varden Meråker måle krefter med Trygg/Lade 2/Trond 2 5. mai. Heimdal 2 møter Følling 14. mai.