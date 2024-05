Samuel Jørstad Christensen ga Askøy ledelsen etter 34 minutters spill, og Jonatan Mellingen Haugland fikk nettsus og doblet ledelsen for Askøy fem minutter senere. Økland satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Scoret på straffespark

Henning Espeland økte til 4-0 for Askøy etter 55 minutter, og Økland scoret igjen da han gjorde 5-0 fem minutter senere. Sju minutter før slutt vartet samme spiller opp med hattrick. Fem minutter senere fikk Bergen Nord straffespark, og Oliver Nikolai Simonsen scoret 1-6-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-1.

Magnus Thomassen pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter tirsdagens kamp ligger Askøy på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Bergen Nord er på tiendeplass med null poeng.

Victoria Lervik var dommer.

I neste runde skal Askøy måle krefter med Fyllingsdalen 7. mai, mens Bergen Nord møter Vestsiden-Askøy samme dag.