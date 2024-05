Et kvarter før pause var Alvdal uheldig og gjorde selvmål. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Målshow i andre omgang

Alvdal var uheldig og scoret selvmål åtte minutter etter sidebytte. Åtte minutter senere la Ane Kjellesvig Dalløkken på til 3-0 for Os/Nansen/Tolga-Vingelen, og Maria Sæther Verdenius satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Os/Nansen/Tolga-Vingelen et kvarter før full tid. Os/Nansen/Tolga-Vingelen økte ledelsen da Celine Yu Broen Kildahl satte ballen i nettet fire minutter før slutt. Dermed var stillingen 5-0. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-5.

Os / Nansen / Tolga-Vingelen leder serien

Etter onsdagens kamp ligger Alvdal på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Os/Nansen/Tolga-Vingelen er på førsteplass med sju poeng.

Asbjørn Flatberg var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Os/Nansen/Tolga-Vingelen spiller neste kamp mot Sokna 4. mai, mens Alvdal prøver seg mot Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 dagen etter.