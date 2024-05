Hasan Kenno sendte Kattem i føringen da han satte inn 1-0 før det første minuttet var omme. Tre minutter senere ble vondt til verre for Nidelv, da Oliver Løhre Bakke doblet ledelsen for Kattem. Kenno økte ledelsen for Kattem da han satte inn 3-0 etter tolv minutter, og fire minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Kattem rykket ytterligere ifra da Sebastian Sund økte ledelsen etter 26 minutters spill, og Erik Halvorsen Berglund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for bortelaget. Marcus Nilsen Lund økte til 7-0 for gjestene sju minutter senere. Noen minutter før sidebytte scoret samme spiller igjen da han gjorde 8-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-8 etter første omgang.

Dommeren pekte på straffemerket

Kattem-spilleren laget hattrick da han la på til 9-0 ett minutt etter hvilen, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Lionel Santos Romero Monsen satte inn 10-0. Kenno scoret igjen da han gjorde 11-0 sju minutter ut i andreomgangen. Sju minutter senere fikk samme lag straffe, og Lionel Santos Romero Monsen satte inn 12-0-målet. Marius Teodorsen var uheldig og satte ballen i eget mål for Nidelv et kvarter før full tid. Marcus Nilsen Lund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 14-0 for Kattem like etterpå, og etter 58 minutter økte bortelaget ved Marcus Nilsen Lund. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 0-15.

Leder serien

Etter søndagens kamp er Nidelv nummer ni på tabellen med null poeng, mens Kattem er på førsteplass med ni poeng.

Kampen ble dømt av Sebastian Bülow Karlsen. 100 tilskuere fikk med seg kampen på Tempe hovedbane.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kattem måle krefter med Trond, mens Nidelv møter Freidig.