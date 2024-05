Sedeniussen sendte Namsos foran da han satte inn 1-0 før det første minuttet var spilt, og Aleksander Blessing Ogundiji doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter kun ni minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sedeniussen satte inn 3-0, og fire minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Etter 17 minutter økte avstanden mellom lagene da Simen Gartland Hestvik satte inn 5-0 for Namsos, og Erik Fossland Brattås økte ledelsen da han satte inn 6-0 rett etterpå. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 6-0.

Dro ifra

Emil Alstad Sandnes reduserte til 1-6 for Sverre noen minutter etter hvilen. Noen minutter ut i andreomgangen la Hestvik på til 7-1 for Namsos, og Erik Fossland Brattås satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Namsos ti minutter ut i andre omgang. Samme lag rykket ytterligere ifra da Solmund Johannes Romstad økte ledelsen etter 65 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-1.

Erlend Trøite (Sverre G14) og Erik Fossland Brattås (Namsos G14) fikk begge gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter lørdagens kamp ligger Namsos på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Sverre er på sjuendeplass med tre poeng.

Jon Isach Lidal var dommer i oppgjøret.

11. mai er det ny kamp for Sverre. Da møter de Strindheim. Namsos skal måle krefter med Overhalla 13. mai.