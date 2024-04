Etter tolv minutters spill tok Eikefjord ledelsen ved Mathilde Sørdal Svardal, og Rikke Fraas Øren fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter senere. Svelgen/Florø 2 scoret etter 19 minutter. Hedda Hallstensen sørget for at stillingen var 3-1 ni minutter senere. Solveig Maria Elina Bakke reduserte til 2-3 for Svelgen/Florø 2 noen minutter før pause. Tre minutter før sidebytte scoret Rikke Fraas Øren sitt andre mål da hun gjorde 4-2. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-2.

Økte ledelsen

Fire minutter etter hvilen økte Eikefjord ved Herborg Humlestøl-Titlestad. Etter 62 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Gudrun Karoline Kvellestad reduserte til 3-5. Rikke Fraas Øren gjorde hattrick sju minutter senere. Fire minutter før slutt var Svelgen/Florø 2 uheldig og scoret selvmål. Alma Myklebust reduserte for Svelgen/Florø 2 fire minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-4.

Ny runde - nye muligheter

Det var Eikefjords første seier denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Eikefjord nummer to på tabellen med tre poeng, mens Svelgen/Florø 2 er på sjetteplass med null poeng.

Bent Arne Ingebrigtsen var dagens dommer.

I neste runde skal Eikefjord måle krefter med Loen 2 1. mai, mens Svelgen/Florø 2 møter Stryn samme dag.