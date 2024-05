Vigør tok ledelsen ved Mikkel Grønn Johnsen etter elleve minutters spill, og Eliart Nuhaj scoret og doblet ledelsen for Vigør etter 23 minutter. David Lande satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vigør ti minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 3-0.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Abdirizaq Said Mohamed satte inn 4-0 for Vigør, og Tobiassen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutters spill. Vigør-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 like etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 6-0.

Klatret på tabellen

Etter fredagens kamp er Vigør nummer seks på tabellen med sju poeng, mens Fløy er på 13. plass med tre poeng.

Christian Lindtner Wahlstrøm var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vigør spiller neste kamp mot Lyngdal 16. mai, mens Fløy spiller neste kamp mot Randesund.