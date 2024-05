Emma Johanne Røisland Stiklestad sendte Vestbyen i ledelsen fem minutter før sidebytte, men Selma Emilie Karaaslan utlignet da hun satte inn 1-1. Flaa sørget for at Vestbyen tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Vestbyen økte ledelsen

Natasha Hilal Thakur sørget for jubel da hun satte inn 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Rett etterpå reduserte Tiller 2 ved Ida Sofie Bye-Andersen. Flaa scoret igjen da hun gjorde 4-2 sju minutter før slutt, og sju minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-2.

Klatret til andreplass

Etter oppgjøret står både Vestbyen og Tiller 2 med ni poeng.

Francesco Marra var kampleder.

13. mai skal Vestbyen møte Malvik, mens Tiller 2 møter Strindheim.