Svorkmo fikk et forsprang da Wichstrøm satte inn 1-0 etter bare to minutter, og Svorkmo var på farten igjen etter 21 minutters spill. De doblet ledelsen da samme mann satte inn 2-0. Ben Kilomba reduserte for Skaun åtte minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-1.

Målene rant inn

Oscar Heli sørget for Svorkmo-jubel da han satte inn 3-1 seks minutter etter pause, og like etterpå la Phong Thanh Kevin Tran på til 4-1. Andreas Fagerli økte ledelsen for Svorkmo da han satte inn 5-1 etter 56 minutter. Blessings Vole gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-5 to minutter senere. Brage Bye Gerhardsen la på til 6-2 for Svorkmo etter et kvarter av andreomgangen. Etter 70 minutters spill reduserte Skaun ved Jean Fabrice Mucyo. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-3.

Klatret til sjetteplass

Skaun har gått poengløse av banen i alle kampene sine hittil i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Svorkmo nummer seks på tabellen med seks poeng, mens Skaun er på ellevteplass med null poeng.

Marvin Bekken var dommer i oppgjøret.

14. mai er det ny kamp for Skaun. Da møter de Hitra 2. Svorkmo skal måle krefter med Hitra 2 25. mai.