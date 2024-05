William Sumstad ga Storsteinnes en tidlig ledelse, og etter 15 minutter doblet samme spiller ledelsen til Storsteinnes. Heimly satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Et kvarter før sidebytte fikk Storsteinnes straffe, og Sumstad scoret 4-0-målet. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Heimly satte inn 5-0, og etter 34 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0.

Dominerte etter pause

Heimly økte til 7-0 for Storsteinnes noen minutter ut i andreomgangen, og tre minutter før slutt la Leander Kjærmo på til 8-0 for vertene. Heimly scoret sitt femte mål da han gjorde 9-0 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 9-0.

Theodor Mikalsen Lenjuvik pådro seg gult kort.

Storsteinnes leder serien

Etter tirsdagens kamp er Storsteinnes nummer én på tabellen med seks poeng, mens Kvaløya 4 er på ellevteplass med null poeng.

Frode Kristoffersen var kampleder.

15. mai er det ny kamp for Storsteinnes. Da møter de Hamna 2. Kvaløya 4 skal måle krefter med Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn 21. mai.