Hitra tok ledelsen da Røvik scoret etter 13 minutters spill, men Maria Gustafson sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 27 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Ble sendt ut av dommeren

Hitra tok ledelsen igjen ved Yosan Mhreteab Gebremichael noen minutter ut i andreomgangen, men Hannah Mikaella Vispo Laurel sørget for balanse i Byneset/Leinstrand-regnskapet da hun satte inn 2-2 fem minutter ut i andre omgang. Røvik scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-2 etter 62 minutters spill. Yosan Mhreteab Gebremichael (Hitra 9er J14) ble sendt av banen da hun fikk sitt andre gule kort fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Audun Norbotten og Sara Strøm Sæther fikk gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Det var Hitras første seier denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Byneset/Leinstrand på femteplass på tabellen med null poeng, mens Hitra ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Estin Johnsen Ryen dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hitra måle krefter med Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2, mens Byneset/Leinstrand møter Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2.