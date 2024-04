Mariell Selvåg Williamsen ga Heimdal ledelsen etter elleve minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Forsvarte ledelsen

Silje Louise Moen utlignet da hun satte inn 1-1 åtte minutter etter pause, og NTNUI 2 tok ledelsen ved Hanna Kristine Fan Haugen etter 67 minutters spill. Annalea Niamcham Sørensen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 åtte minutter før slutt, og Heimdal tok føringen på nytt da Ceren Yilmaz satte inn 3-2 ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-2.

Klatret på tabellen

Heimdal og NTNUI 2 er nå begge oppe på seks poeng.

Håvard Ophaug var dommer i kampen.

I neste runde skal Heimdal måle krefter med Gauldal 2. mai, mens NTNUI 2 møter Melhus 2 samme dag.