E. Ringlund sendte Ringebu-Fåvang i ledelsen etter 20 minutters spill. Etter 38 minutter scoret E. Ringlund sitt andre mål da han gjorde 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 etter første omgang.

Ringebu-Fåvang vant etter målrik andreomgang

Noen minutter etter pause var hattricket et faktum for E. Ringlund. Stian Skotte reduserte til 1-3 for Dombås/Lesja/Lesjaskog noen minutter ut i andre omgang. Ti minutter ut i andreomgangen økte Ringebu-Fåvang ved Thomas Sørensen Bjørge, og E. Ringlund økte ledelsen da han satte inn 5-1 et kvarter før slutt. Herman Aaheim reduserte for Dombås/Lesja/Lesjaskog tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-2.

Dombås/Lesja/Lesjaskogs Håken Tordhol og Stian Skotte fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

John Sigurd Holtesmo dømte kampen.

Ringebu-Fåvang spiller neste kamp mot Otta 2 12. mai, mens Dombås/Lesja/Lesjaskog bryner seg på Kvam 20. mai.