En spiller sendte Randaberg 3 i ledelsen etter elleve minutter, men Hmung utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål tre minutter senere. Etter 17 minutters spill scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 2-1. Stillingen sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Økte ledelsen

En av lagets spillere satte ballen i mål etter 53 minutter. Like etterpå reduserte en spiller til 2-3 for Randaberg 3. Egersund 3-angriperen laget hattrick da han ordnet 4-2 et kvarter før full tid, og tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Hmung satte inn 5-2 for Egersund 3. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-5.

Topper serien

Etter mandagens kamp ligger Randaberg 3 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Egersund 3 er på førsteplass med seks poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Randaberg 3 måle krefter med Vardeneset 3, mens Egersund 3 møter Lura 2.