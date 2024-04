Bare noen minutter ut i første omgang tok Åmdal ledelsen ved Monday Gatluak Tut, men Oleksandr Dolbush utlignet for Hareid 2 etter 18 minutter. Oskar Fevang ga laget sitt et forsprang da han satte inn 2-1-målet seks minutter senere. Et kvarter før pause ble Åmdals Tobias Grebstad Eidem sendt av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Hjemmelaget dro ifra

Jacob Johansen Jøsokbakke satte inn 3-1 noen minutter ut i andreomgangen. Dermed endte oppgjøret 3-1.

Hareid 2s Ole Andre Nevstad Kragset fikk gult kort. For Åmdal fikk Ole Johnny Lauvstad gult kort.

Hareid 2 klatrer til tredjeplass

Etter onsdagens kamp ligger Hareid 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Åmdal er på tiendeplass med null poeng.

Bjarte Eldar Steinsbu var kampleder.

I neste runde skal Hareid 2 møte Volda 3, mens Åmdal møter Sande.