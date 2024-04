Jonas Aurebekk Bjørnhom sendte Greipstad i ledelsen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og etter 23 minutters spill doblet gjestene ved Preben Flak. Fem minutter før hvilen la Espen Rubbås på til 3-0 for Greipstad. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Pyntet på resultatet

Et kvarter før slutt økte Greipstad ledelsen. Karl Christian Langevoll reduserte for Øvrebø tre minutter senere, og 32-åringen reduserte til 2-4 for Øvrebø etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Øvrebø på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Greipstad er på førsteplass med seks poeng.

Terje Haugland var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Greipstad måle krefter med Søgne 3, mens Øvrebø møter Vigør 2.